彰化市公所發放「春節敬老禮金」已持續25年，設籍彰化市70歲以上長者，今年將領到全國最大紅包6000元 。（吳敏菁攝）

彰化市長林世賢向百歲人瑞林文漢等長者，致贈紅包，祝福長輩健康、長壽。（吳敏菁攝）

歲末年終，彰化市公所包給70歲以上全國最大紅包6000元，今年符合26500位，發放1億5900萬元。彰化市長林世賢表示，「春節敬老禮金」持續25年，負擔沉重，但公所積極開闢財源，彰化市第二停車場BOT招商成功，中友百貨集團進駐，將為市庫創造5000萬元歲入。

「過年領紅包了」彰化市公所每年過年發放春節敬老禮金，都是不老族最開心的時候，配合防疫政策，鼓勵長者接受轉帳，接受幅度已大幅成長，不過里辦公室也不閒，仍挨家挨戶跑腿，加贈長者們麵線，對於習慣領取現金，彰化市公所訂於20日在各里辦公處或各里指定地點發放紅包和麵線。

彰化市長林世賢表示，敬老尊賢是傳統美德，發放敬老禮金除了做好老人福利外，還有弘揚孝道及倫理道德的觀念，更重要是對長者的關懷與照顧。這項傳統已持續25年，累計發放近20億元，不少長者算算也確實領25年，有10來萬了。

近來彰化升格掀起熱議，不少老人家還特別關心升格直轄市後，彰化市「獨享」發紅包的傳統是不是還能夠繼續？

林世賢指出，發放禮金是沉重的財政負擔，但若彰化升格「大彰化市」直轄市，以彰化外海擁有的離岸風電綠能資源起碼有18GW，光一個彰化製造電力能量就遠超全台核能目標容量6倍之多，到時候領到1至2萬元的春節敬老禮金都不是問題。

林世賢也表示，彰化升格的目的是打造彰化綠能科技首都，創造更高財富，不是口號，台積電五奈米、三奈米、兩奈米廠都買彰化綠電，卻不再彰化設廠，要求設定買彰化綠電得在彰化設廠，並指出彰化交流道特定區多達2000多公頃，只要解編1000到700公頃，就能發展綠能科技產業園區，發展無可限量。