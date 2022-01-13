85山甜柿森林露營區每年都吸引許多遊客到訪賞櫻。（翻攝自85山甜柿森林露營區臉書）

旅日設計師經營的森露台野營場，在試營運期間獲得好口碑。（吳娮翎攝）

森露台野營場內有日式設計洗手台，搭配櫻花相得益彰。（吳娮翎攝）

受到疫情影響，喜愛旅遊的生活玩家不再能像過往一樣隨時出國，在疫情下，在地的登山、露營者暴增，登山業者表示，出團量是疫情錢的數倍，不只是翻倍而已，露營亦是，營地價格也悄悄調漲，甚至戶外消費也呈現兩極化。

有高單價的營地，人到就好，也有熱門營地得半年前搶訂，甚至櫻花季一開訂，就秒殺，喜愛露營的遊客，也可以常關注營地網站，除了大型營地，多數營主都有自己的個性，到訪前務必詳讀官網資訊，了解營主理念，也可以幫助自己在營地更自在自適。

2、3月適逢櫻花季，最受矚目的當屬「武陵農場露營區」，其位於高山植物園區，園區內設有生態水池、水中植物池、中藥園區、草園區、花海區等，群山環繞，由雪山管制站至7卡山莊，可清楚地望見無名峰、中央尖山、南湖大山群峰、羅葉尾峰、桃山，除了營地另有露營屋，每年櫻花季都吸引許多人到訪。

85山甜柿森林露營區在1995年建立，位於好山好水的鳥嘴山下85山煤源部落，當地出產酵素蛋、雞、桶柑、脆桃、甜柿，搭配上露營更顯樂趣，每年2月中後的櫻花季更是美不勝收，櫻花季營地開訂後秒殺，營主表示，持續關注品牌官方粉絲頁，後續也會開放旅客櫻花一日遊。

旅日設計師經營的「森露台野營場」去年底開始試營運，日系美學設計讓許多人慕名而來，營主在衛浴上打造媲美日式飯店的優雅，但在營區特別採取無電，營主表示，希望到訪的人都能在此享受無電的靜謐時光，回歸原始生活。櫻花季賞櫻的同時，也可以加入露營社團或是追蹤各大營區官網，可以即時訂位，熱門營地不定期會釋出營位，就是有緣人的好機會。