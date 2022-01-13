英穩達2021年12月聲請破產，7家銀行踩雷達18.7億元，其中最大苦主便是兆豐銀行，相關債權銀行今日召開債權會議，其中有3家銀行準備向英穩達大股東英業達「提起民事訴訟」，包含兆豐銀、北富銀及中信銀，希望大股東英業達可以負起責任。

英業達子公司英穩達負債22億元聲請破產，而銀行的呆帳就達到18.7億元，7銀行包含兆豐銀、華銀、北富銀、台銀、中信銀、彰銀及土地銀行等踩到雷，呼籲英業達要對「支持函」負責。

銀行主管表示，當初就是看英穩達的「母公司」是英業達，才給予無擔保貸款，希望英業達履行支持函的「承諾」。根據了解，債權銀行會議討論後，兆豐銀、北富銀與中信銀決定開告，而其他的銀行則還要回去評估，預計農曆年前就會有銀行提出訴訟。

銀行透露，英業達不處理英穩達的債務，未來英業達若有子公司貸款，銀行可能就希望英業達出具「保證函」或者不能夠無擔保貸款等條件都可能調整。