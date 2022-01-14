14日，韓國央行升息1碼，韓股也以大跌回應。目前，KOSPI在2916.68點，跌45.41點或1.53%。同時，韓元也走貶。

與外界先前預估的差不多，韓國央行14日決定再升息1碼至1.25%。這次，韓國將利率調升至疫前水準，除了希望將市場長期量化寬鬆的貨幣政策回歸正常化，最重要的是，也希望藉此能打壓通膨高漲的氣焰。

不過，大多數權值股都走低。三星電子跌1.03%，SK海力士跌2.7%，Naver跌2.73%，現代汽車跌0.48%，大藥廠賽特瑞恩跌6.67%，浦項鋼鐵也跌2.45%。

14日，韓國每日經濟新聞報導，當地電池製造商LG Energy Solution (LGES)計畫將與日本本田汽車策略聯盟，在美國建立一家電動車用電池廠。據悉，這座LGES與本田可能會大手筆砸下4兆韓元，約34億美元的美國新電池廠，年產能可望上看40 GWh，提供60萬輛電動車所需之電力是綽綽有餘。

不過，身為LGES的母公司LG Chem的股價，卻沒受到此韓日合作消息激勵，反而下跌4.37%，

美元兌韓元在1188.3價位附近，韓元貶0.8元。