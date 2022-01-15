日本福島食品解禁議題，一直是輿論焦點，民進黨立院黨團也為此多次開會商討，如今有綠委建議，為避免汙名化，要將核食更名為福食，引發軒然大波，網友狂酸「乾脆核電也改福電算了」，聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰也補刀60字狂酸，讓網友笑翻。

福食消息曝光後，蘇一峰也忍不住在臉書PO文大酸：「不要叫核食，改叫福食。不要叫霧霾空污，改叫地上雲朵。不要叫癌症，改叫活力細胞。不要叫電子煙，改叫果汁棒！」

胸腔科醫師蘇一峰開酸「癌症也可改叫活力細胞，改名就可以讓世界充滿愛」。(圖／蘇一峰臉書)

蘇一峰諷刺說：「簡單改個名字，世界就能再次充滿愛與溫馨」。還在留言區揶揄：「您的病理切片看起來是活力細胞哦！滿滿都是充滿活力的細胞」。

不少網友也紛紛留言：「執政黨國文一流也不是現在才知道，當初走私改超買就開始了」、「突然覺得我國文能力變好差」、「每天都在重新定義」、「不要叫假博士，改稱存封博士」、「這就是說話的藝術」、「這就是台灣價值」。但也有人力挺民進黨，表示沒有驗出輻射，就不該說核食，對此蘇一峰則回「我舉雙手贊成開放啊，只要檢驗合格，標示清楚是來自福島核災區的食品，但已經檢驗合格」，強調該用科學解決問題，而不是文學。