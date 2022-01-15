薔薔（右）身材火辣自爆當過酒店小姐。（NNYnetwork提供）

薔薔問媽咪（中）男人愛上酒店的原因。（NNYnetwork提供）

趙正平和薔薔的YouTube節目《靠北你的靠北》這次來到條通，揭密酒店媽咪的神秘面紗，訪問過程中薔薔自爆18歲時曾當過酒店小姐，因為當時爸爸要她去考汽車駕照，考到了卻不給車，甚至不給零用錢，要她自己想辦法，為了快速賺錢買車，薔薔決定去應徵當酒店小姐。

18歲的薔薔長相清純、身材跟現在一樣好，媽咪面試當下就通過，甚至拜託她當晚就來上班，媽咪直言：「妳將來一定會是大紅牌。」第1天上班，薔薔強調自己不會喝酒，所以當天所有酒都是媽咪幫她喝，一個晚上什麼事都不用做，也不用陪客人出場，單純就是聊聊天，就被框台3次賺了3萬元。

而另一家酒店，她也一樣去面試，卻被其他小姐認出她是《我愛黑澀會》的美眉，當下還被嗆說名人不起喔，讓她超無言，原本想說快速賺到車子的錢就好，不料竟被爸爸的好友撞見，轉頭就立刻去告密，回到家之後，被爸爸狂揍一頓，不過也因為這麼極端的手段，爸爸直接就送她一輛車開。

趙正平和薔薔為節目到條通，薔薔一進酒店立刻不客氣地問媽咪：「男人愛上酒店，是不是因為你們都是狐狸精？」嗆辣的質問讓趙哥也害怕。媽咪EQ超高微笑回說：「我們何止狐狸精，這裡還有蜘蛛精、白骨精......什麼精都有。」完美化解尷尬。

問到最難忘的客人，媽咪表示曾有日商客人一晚在酒店開40瓶威士忌，當晚光一個客人就消費40幾萬，豪氣大手筆印象深刻。以及去年疫情期間日本客人擔心酒店倒了主動關心，假借要求媽咪寄兩箱台灣的芒果到日本，實則匯了200萬日幣支援她們要撐下去，從客人關係變成友情也讓媽咪們感到窩心。

趙哥坦承酒店小姐的魅力就是會把男人捧高高，會重視男人的心情，讓男人在這個可以得到一個心情的轉換。媽咪立刻撒嬌的對趙哥說：「你說話的樣子好迷人，我的五官跟肢體都快要懷孕了。」趙哥被這些幽默言語給逗樂了。

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