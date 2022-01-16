市區停車位一位難求，但真抽中了車位，有些狀況反而讓人崩潰，近期網路上流傳一張讓人壓力山大的停車格照片，左邊停的是賓利、右邊勞斯萊斯，PO文網友問「剛好抽中中間22號這個車位，請問我該買哪一輛車才能鎮住這兩台車的氣場？」

臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」日前天PO出一張照片，只見照片中3個停車格，左邊停了賓利、右邊勞斯萊斯，都是千萬起跳的名車，堪稱「移動豪宅」，讓22號中間車位的主人嚇得皮皮剉，就算車停進去了也怕到不敢下車，害怕刮到隔壁的就要付數十萬的修車費用，因此求問到底停哪一台車，可以鎮住這兩台車強大的氣場。

對於什麼車才能鎮住賓利、勞斯萊斯這兩台車的氣場，引起網友搞笑留言，貼出坦克車的照片說，「這台停下去，沒人敢跟你543」，還有人貼出兵馬俑馬車，表示「擺這台整棟樓都不敢惹你」，還有網友放上天竺鼠車車、拖吊車、堆高機、賓士佛祖車、電子花車、靈車、龍貓公車、牛車、手推車、婆媽的機車、阿公的電動輪椅等照片，爆笑回答吸引許多大批網友按讚。

就連藝人康茵茵也參與討論，貼上「扭扭車」的照片說，「不好買，要靠關係才買得到」，還有正妹Modle留言「我去中間趴跪著就可以鎮住了，沒有歪樓哦」，讓大家笑翻，更有人乾脆放棄停車、「寧願撞牆也不停這格」、「中間這一格，有位置我也不停進去」、「這跟男人小便斗一樣，中間位置不存在」。但也有人表示，現實中通常這三個停車位都是同一個人的。

有人建議停坦克車、扭扭車。(翻攝自臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」)