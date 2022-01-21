春節將至，孩子走春拜年和出遊也要注意健康防護！信誼基金會將意涵祈福和吉祥的繪本《劍獅》系列授權製作成兒童口罩，搭配過年服飾應景又熱鬧。

繼繪本《愛吃青菜的鱷魚》、《愛吃水果的牛》做成兒童口罩之後，此次信誼基金會以繪本《劍獅出巡》中3隻充滿童趣的劍獅造型做成符合CNS14774醫用口罩標準、3層防護的紅白2款劍獅兒童口罩。

信誼出版社總編輯陳曉玲說，相傳國姓爺鄭成功來台時，士兵操練返家便將刀劍與獅頭造型的盾牌掛在門上，遠遠望去就像獅子咬著劍般威武不凡，於是家家戶戶把劍獅掛在門前祈求庇佑，變成了台南安平民宅的特色。《劍獅出巡》便是台南土生土長創作者劉如桂的作品，獲第20屆「信誼幼兒文學獎」佳作，故事中咬著七星寶劍的3隻劍獅都代表不同的吉祥含意：紅臉劍獅劍柄在右可以避邪、黃臉劍獅劍柄在左代表祈福、黑臉劍獅口咬雙劍鎮煞。

「醫療口罩著重安全、防疫功能，與劍獅的祈福、保平安概念不謀而合！」陳曉玲說，口罩是疫情下的生活必需品，圖畫書是疫情下安定孩子情緒的「處方籤」。孩子戴上集鎮煞、避邪、祈福圖像的《劍獅》口罩走春、拜年，家長更放心。

劉如桂則說，很高興繪本做成《劍獅》口罩，希望這款口罩能為小朋友們驅邪避凶、福氣滿滿，新的一年也祝福每一位孩子都能平安、健康長大。

信誼《劍獅》繪本兒童醫用口罩每盒219元，內有2款花色，虎年大吉、吉祥福氣，各10個。詳洽小三美日（https：／／bit.ly／3EUedGd）通路購買。過年期間信誼也推出「劍獅祈福」紅包袋。