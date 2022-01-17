【愛傳媒簡秀枝專欄】櫻花季節來臨了，中正山上，含苞待放，迎風搖曳，在金門馬拉松夢碎的此時此刻，倍感療癒。今晨，人應該和同伴們，在金門跑馬拉松，因為疫情，3天前被臨時取消，這已是第二度取消金門馬拉松。

沒有抱怨，任命地退機票退旅館，只是濃濃的失落感，襲上心頭。疫情已經兩年多，看來，還沒有想放過人類。也許是老天爺認為，我的腿力不夠好，腳程不夠快，還沒有資格上「金門前線」。

哈哈，先反求諸己。不過，也鼓勵自己，再接再厲，明年一定要再報名。金門去不成，不敢鬆懈，今晨依舊早起，回到自己熟悉的中正山，以快走方式，訓練自己。

久違的中正山，有了新容顏，櫻花悄然吐蕊，花團錦簇中，迎著朝陽，遊走的繽紛雲朶，把觀音山包裹得成孤島，像幅山水畫，暖暖晨暉中，大地回春。

這樣的美景，也算是給自己的一種療癒。每一次面對挫折，回到大自然，彷彿就能找到新的希望。造訪金門，是夢中的大事，永不放棄。

期盼疫過天青，2023年再許一次心願！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。