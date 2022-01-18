群益證(6005)與東吳大學共同開辦「資本巿場實務與操作」，17日舉辦「專題競賽期末成果發表會」，由雙方專業講師評選，提供高額獎學金鼓勵獲獎的傑出優良學生。此次產學合作目的希望透過實務課程分享，提前使學生將理論與實務相結合，以提升學生的就業競爭力。

群益證與東吳大學去年10月21日簽署為期3年的「產學合作備忘錄」，由董事長王濬智率領各部門高階主管親自參與，訂定課程為「資本巿場實務與操作」，自去年9月27日至今年1月17日的近4個月，傳授第一手的市場實務經驗。

群益證日前亦安排全體學員赴總公司參訪，實地了解業界各部門業務內容及工作環境。實務課程均由公司高階主管親自授課，帶領學員學習專業金融知識、業務開發、團隊合作、實務講解，真正落實教育訓練合一，也期許在學習期間發掘自身潛力及提升自我含金量。

王濬智勉勵學生應隨時留意並了解全球財經、政治時事，加強語言能力、溝通協調能力，無論未來是否從事證券產業，都是進入職場重要的能力。希望透過這樣的產學合作讓學生將金融理論與實務進行整合，共同讓台灣大專院校學生整體金融水平顯著提升。

最後，王濬智勉勵同學勿自我畫地自限，應透過多方嘗試來因應瞬息萬變的金融領域，才能在進入職場前擬訂目標勇往直前，並隨時隨地把握機會充實自己，加入好公司、向優秀同仁學習，時時有堅定的企圖心與熱情，以更廣闊的視野為將來投入職場做好準備。

群益證重視人才培育與發展，近年來與諸多學校金融相關科系、證券投資社團辦理企業參訪、見習計畫、產學合作計畫，促進學用合一，盼為公司帶入優秀人才、注入新動能，並以不同形式與國內各大專院校合作，持續協助培育金融人才。