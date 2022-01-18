迎接壬寅年新春，傳承民俗文化，台北市民政局與台北市傑出市民協會20日下午2時將在市府市政大樓1樓中庭，邀請書法大師現場揮毫，提供春聯讓市民朋友免費索取，市府長官也會揮毫開筆，發揚書法藝術，增添年節熱鬧氣氛並向市民拜早年。

新春揮毫贈送春聯活動由台北市傑出市民協會主辦，民政局及中華書法傳承協會協辦，每年於農曆春節前在市府大樓中庭免費贈送春聯已逾17年，廣獲市民好評，排隊人潮十分熱絡。

民政局宗教禮俗科長林冠伶指出，希望藉由書法名家現場揮毫春聯及書畫各種生動創意的藝術作品，讓市民感受到書法飽滿的藝術涵養與新年氛圍，一同迎接壬寅虎年新春。

她表示，春節期間，家家戶戶張貼吉祥喜慶的春聯是過年應景習俗，春聯貼法是站在門口並面向屋內，右方貼上聯，左方貼下聯，橫幅則張貼於門的上方。

林冠伶說，分辨上下聯的方法採用平仄聲區分，上聯最後1個字是仄聲（注音三聲、四聲），下聯最後一個字為平聲（注音一聲、二聲），若上下聯最後1字平仄聲相同，可用台語發音辨別，音短促而重者為入聲字，即為上聯。

民政局提醒民眾，此次新春揮毫贈送的紙張格式包括了春聯、大春、大家恭喜等，活動將從下午2時開始至下午4時30分止。