儘管Omicron來勢洶洶，仍有不少公司照常舉辦尾牙活動，一名女網友表示，雖然她已經離職，但還是和前同事們保持聯絡，最近前主管邀請她一起參加尾牙活動，不料結帳時卻要求大家一起分擔費用，讓她傻眼直呼，「真的有點扯」。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，雖然她已經離職，但仍和以前的同事們很要好，最近她接到前主管來電，表示公司要舉辦小型尾牙，問她要不要一起參加，她想，既然是前主管邀約，那對方應該就是主辦人，也就是付錢的那位，便答應赴約。

不料聚餐結束後，主管開口要求大家一起分攤費用，讓她瞬間傻眼，心想自己明明是受邀的參加尾牙的人，為何還要付錢，但最後她還是付了錢，不過回家後便立刻封鎖前主管的LINE和電話。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「太蝦了啦」、「要付錢沒事先講，真的會無言」、「結果只是主管想找人分擔費用而已」、「我也以為是要請客，要一起分攤費用就不要說什麼尾牙，應該說聚餐」、「超誇張也不先說，尾牙還自己付錢真的很虧」。