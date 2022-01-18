藝人郭子乾（左二）、郭靜（右三）號召台中市晨悅診所捐贈新冠肺炎快篩試劑套組給桃園市政府，18日由市長鄭文燦（左三）代表受贈。（蔡依珍攝）

桃園疫情持續延燒，不但多名信實清潔工染疫，市府消防等局處也都肩負防疫重任，過去常得自掏腰包買快篩試劑，藝人郭子乾、郭靜與敏盛醫療集團總裁楊敏盛18日分別捐贈2880劑、2000劑快篩試劑套組，市長鄭文燦代表受贈，強調定期篩檢是必要的，確保確保清潔人員和後送確診患者的消防弟兄安全。

鄭文燦說，Omicron病毒平均潛伏期約2至7天，傳播速度非常快速，近期入境民眾變多後，不僅機場為高風險區，社區風險也大幅提高，施打第三劑疫苗、高風險人員定期檢測、長程航班入境落地採檢等，都成為防疫的必要對策，可攔截長程航班上可能潛在病例，同時確保約2萬名機場工作人員及桃園的安全，避免機場確診案衍生至家庭、社區、職場或學校等場域的感染。

「疫情高峰期，定期檢測是很重要的防疫手段！」鄭文燦說，郭子乾及郭靜號召晨悅診所，捐贈「家用新冠肺炎快篩套組」1440盒，每盒2劑、共2880劑，未來將用於市府出勤的信實清潔人員快篩，或供市府相關防疫人員篩檢之用。敏盛醫療體系總裁楊敏盛也以個人名義，捐贈2000劑新冠快篩試劑給市府消防局，確保消防救護同仁的安全，讓各項防疫勤務執行得更好。

鄭文燦提到，桃消防同仁支援新冠肺炎後送勤務，自2020年1月27日載送首名疑似新冠患者，至今已出動2675車次、送醫2816人次，其中確診通報達1209人，載到確診者除休5天、給5000元防疫津貼，也嚴格要求落實個人防護、救護車單趟清消等防疫措施，並透過定期檢測，維護消防同仁健康安全。