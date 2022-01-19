漫威影業18日在職業美式足球NFL季後賽超級外卡週，亞利桑那紅雀 （Arizona Cardinals）對洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）賽的中場休息時間，正式釋出全新冒險動作影集《月光騎士》（Moon Knight）首波預告片，宣告該劇將在3月30日於Disney＋上架的消息。

該劇由《沙丘》、《星際大戰》男星奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）主演，劇情以他飾演的溫文儒雅的禮品店職員史蒂芬葛蘭特為故事中心展開，史蒂芬長期受睡眠障礙所擾，甚至分不清夢境與現實的記憶與人生。隨後他便發現自己患有多重人格障礙，並與傭兵馬克史貝克特共享身體，當史蒂芬和馬克的敵人找上門，2人必須協力控制複雜的多重人格，同時直搗埃及諸神致命之戰的神祕核心。

奧斯卡伊薩克除了是男主角外，也和漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）共同擔任該劇執行製作人。另外，伊森霍克（Ethan Hawke）及加斯帕德尤利爾（Gaspard Ulliel）則將在劇中飾演反派，還有梅卡拉美維（May Calamawy）也將參與演出。