台南市長黃偉哲去年11月遭PTT網友點名，是促轉會資料代號「A143」線民，黃偉哲當時公開否認指控，也立刻向警方報案提告，但今天周刊今天又報導他曾遭情治單位吸收當線民。台南市第四分局長王子雄表示，目前已查出PO文網友的網址設在在菲律賓，目前全案由刑大科偵組全力偵辦。

警方表示，黃偉哲是2021年11月16日下午向警方報案，並提告對方涉及誹謗及妨害名譽。台南四分局受理後，先協請刑事局國際科查出網址設在境外菲律賓，台南市刑大科偵隊，目前全力追查PO文者中。

黃偉哲今早重申，自己沒有當過線民，「民主化的今天，有人利用虛假的特務報告進行政治鬥爭」，面對不實攻擊，他說，將委由律師提出告訴。

有周刊今(19日)爆出促轉會去年陸續約談多位人士，約談名單中還包括黃偉哲。對此，黃不否認教官有找過他，但他強調「沒有同意要當線民，無從得知教官如何向上呈報」，並稱當時他才大一、大二，也不知道這些內容怎會變成情治機關的資料。對於此事，黃偉哲今在臉書嚴正回應，「我沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為，況且轉型正義何其慎重，任何惡意藉此操作的不實攻擊，都將委由律師提出告訴」。

他也質疑，「A143代表什麼？背後科系是真的嗎？人物是否杜撰？」黃偉哲說，這是無謂臆測，3、40年前的學運世代，學生根本沒有權力，也沒有權力互相出賣，在那段時間憑特務機關或情治機關紀錄，就說某人是抓耙仔，讓人質疑內容可信度。

黃偉哲澄清，自己並非促轉會資料中的「A143」，針對近日網路出現海外帳號，在社群論壇以不實謠言攻擊他，已向警察局備案，希望警方協助釐清了解，由於此事已進入司法程序，因此，就交由律師進行相關法律行動。