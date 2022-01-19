百貨龍頭新光三越副董、總經理吳昕陽19日指出，去年疫情嚴峻是辛苦又豐富的一年，總體業績達到797.5億元、年減1.35％，但隨著疫苗覆蓋率愈來愈高，新光三越要更新，今年訂出高標830億元，年增4％，主動能包括41項改裝計畫、與數位、會員帶動新成長動能。

吳昕陽強調，2021年以謙卑、感謝包括政府單位與專櫃員工大家一起努力，近期疫情有加溫傾向，但「萬象更新」，所有事情要往前看，新光三越要更新、會更新！所以今年業績目標訂出高標830億元，至少年終獎金平均超過2個月，每年加薪幅度都超過3％。

吳昕陽並分享，去年耶誕前夕在信義新天地自A4館走到A9館路上，耶誕樹降雪畫面引來不少家人、男女朋友在拍照，因為看到很多人微笑，吳昕陽私下為自己訂下目標，今年也要一樣要帶給大家更多微笑，並強調，人氣在、買氣在，團隊會繼續加油。

對於今年景氣，他強調，疫苗覆蓋率高、業者抗疫經驗值高、民眾心態成熟，最重要是陪客人可以「好好過日子」，百貨有必要為消費者帶來更多正能量，提供更多Life Style生活體驗。

吳昕陽指出，2021年因疫情衝擊，全台各店有21天停業，相對負成長1.35％，相對有限，主要還是因精名品的分店業績一枝獨秀，包括台中中港店、信義新天地A4、台南西門新天地等3店業績平均近1成再創新高。