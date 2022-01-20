【愛傳媒蔡詩萍專欄】2022台北市長選舉，在國民黨前副主席郝龍斌的一席話下，大概等於正式開打了，只不過，綠營人選還沒出爐，檯面上彼此先互嗆互別苗頭的，是國民黨與民眾黨之間的抬轎人！

郝龍斌那席話，原則沒錯，卻多少展現了一種他「不自覺的強勢與傲慢」，他說，藍白應該合作，勝選機率才大，他又說，黃珊珊與蔣萬安應該仿傚當年柯文哲與民進黨合作的模式，以民調高低，決定誰出馬選舉。

為何我會說，郝龍斌表現出「不自覺的強勢與傲慢」呢？也許，在柯文哲市長的回應上，已看出他的感受，「要問誰適合當台北市長，不是誰會贏得市長選舉」！

沒錯，若只看民調，那郝龍斌的建議，根本是廢話，說了等於沒說，因為至今哪一個民調，不是蔣萬安領先？黃珊珊第三？民進黨的人選在第二？

眾目睽睽下，郝龍斌建議用民調定高下，這哪叫「藍白合」？！根本是「請君入甕」嘛！柯文哲再笨，黃珊珊再傻，亦不至於會點頭啊，不是嗎？反而凸顯了郝龍斌才真是「太老實」「太單純」了。

當年柯文哲與民進黨的關係，完全不能類比於未來蔣萬安與黃珊珊的關係！當年民進黨想出讓民進黨支持無黨籍的醫生柯文哲出馬，絕對高招，讓民進黨突破了在台北市的板塊天花板，最後擊敗國民黨連勝文，贏得市長。

為了讓民進黨人也能心服口服，採取了民調。但，那已經不是「不同政黨之間的合作」，而是「同一陣線不同黨籍的合作」，不要忘了當年的柯文哲可是「墨綠」啊！

可是今天的柯文哲，是民眾黨主席，創造了「白色力量」政黨品牌，他與綠營分道揚鑣了，但本土色彩鮮明，意識形態光譜，向中間選民、淺藍招手。

這讓郝龍斌或許「誤以為」藍白是可以合作的，但，他卻忽略了，「藍白之間」更多的關係，是傾向於競爭的，只是，比起白綠之間更多是「鬥爭」，白藍之間，則不過是「競爭」，因為，柯文哲很清楚，他要爭取對國民黨失望的淺藍，對藍綠都失望的中間選民！

所以呢？對柯文哲而言，2022台北市長一役，「藍白合」重不重要？！是重要，但不能也不該，重要到「限制了民眾黨的壯大」！民眾黨要壯大，在柯文哲兩任市長經營的台北市，尤其不能沒有市議員的席次，要確保一定份量的席次，民眾黨必須要有市長參選人！

柯文哲的確很精明，他把問題改換了提問的方式，不要問「誰容易贏得選舉」，要問「誰更適合當台北市長」！這問題一轉換，黃珊珊的條件就未必輸給蔣萬安了！

她多次連任議員，有跨政黨的從政經歷，再加上現任副市長，熟門熟路的，若贏得選戰，立即能上手，不是嗎？

所以，國民黨這次吃了柯文哲的「棉裡針」之後，除了不要那麼天真，以為民調可以解決一切，而是要再細膩一些，去思索新的可能的「藍白合」方案外，應該要加強論述的是：蔣萬安「為何」最適合下屆台北市長？！他的保證是什麼？！除了靠台北市藍營的板塊較大外，還有什麼「非蔣萬安不可」的訴求呢？

民眾黨已經是有企圖心的政黨了，它不可能不思索自己的「政黨之路」，它也很清楚，執政的民進黨「打起政敵」可謂絲毫不手軟，相較之下，國民黨手軟腳軟的，它不從藍營這裡切入，搶票，它能從哪裡呢？

國民黨的當務之急，絕不在什麼「藍白合」，而是，趕緊釐清自己的路線，調和黨內深藍淺藍的分歧，多與新世代年輕人對話，否則，碰上強悍的民進黨，碰上精明的柯文哲，國民黨不是不可能滑落得更快，失落得更嚴重的！

作者為知名作家

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