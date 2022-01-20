歐美消費動能在就業市場恢復、儲蓄率下滑至正常水準，消費者重返實體店鋪消費下將延續，2022年首季在遞延訂單挹注下，製鞋業營運樂觀以待，今日豐泰(9910)、寶成(9904)、鈺齊-KY(9802)、志強-KY(6768)、百和(9938)全數聯袂上揚，表現相對強勢。

豐泰2021第4季甩開越南因疫情停工的虧損，單季稅後純益16.1億元，年增33.06%，2021年全年稅後純益45.39億元，年減6.97%，每股純益5.15元。

豐泰是Nike主要運動產品供應鏈，今年仍持續進行產能擴充。今年越南Nam Ha廠區將進行動土，預計兩年後竣工，印尼也有Rich Valley的新廠區規畫，為集團下一階段成長動能奠定基礎。

鈺齊2021年第4季合併營收創下單季營收歷史新高。鈺齊說，新冠疫情恐將無法在短期之內消退，但不管將來疫情發展情況為何，集團與國際運動休閒品牌均樂觀預判，消費者將會改變生活步調及消費習性，人們也將從追求快時尚，轉化成更為重視功能性、舒適性與穿搭性。