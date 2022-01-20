為提升國門防疫救護效能，圓點奈米（6797）20日宣布，捐贈予桃園市政府消防局救護車乙輛及高規格多功能生理監視電擊器(ZOLL X-Series)，價值共達415萬元，該產品將提供第一線消防人員執行勤務使用，提升前線緊急救護效能，替國門建立更牢固的防疫網。

圓點表示，桃園地區疫情日益嚴峻，考量疫情期間執行緊急救護比例大增，救護車車輛調度吃緊，此次除捐贈救護車供給桃園市消防局，更提供高規格多功能生理監視電擊器(ZOLL X-Series)，有效提升救護效能，希望在未來可以幫助更多需要緊急救護服務的病患。

桃園市政府消防局局長謝呂泉表示，圓點此次捐贈救護車配置AED等多項裝備器材，皆為執行緊急救護勤務的重要輔具；新式外觀及車身的巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，可確保救護人員執行緊急救護工作安全無虞。

據桃市消防局統計，去(110)年各式救護出勤量創桃園歷年新高達10萬7861件，其中到院前心肺功能停止(OHCA)患者經急救後康復出院且可恢復正常生活者高達110人，拯救了110個家庭，有了這些急救利器，將可望大幅增進OHCA病患的存活率，讓消防同仁能如虎添翼，同時也能挽救更多寶貴的性命。