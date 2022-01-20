年關將近，由於今年春節假期長達9天，預期將有許多民眾趁此機會返鄉或舉家出遊，新北市瑞芳警分局於1月24日開始至2月7日加強重要節日安全維護工作期間，規劃在轄區景點設置「機動派出所」，除此之外並提供「協助民眾(含外僑)舉家外出住居安全維護」，提供最好的服務與關懷，拉近警民之間的距離。

瑞芳警分局表示，本次「機動派出所」的地點規劃在遊客造訪瑞芳的第一站-瑞芳火車站前廣場、九份老街入口以及平溪老街等3處，除了加強防竊反詐等宣導外，也提供遺失物報尋及問路等服務，讓遊客得就近及時解決問題。此外，警分局也提醒春節期間民眾全家出遊、訪友或僅留老弱婦孺在家者，可透過110報案電話、瑞芳警分局勤務指揮中心電話(02-24062602)或直接向各分駐(派出)所申請「舉家外出住居安全維護」，員警收到申請後將會在住家周遭加強巡邏，使民眾在春節期間能安心遠行，避免宵小覬覦。

瑞芳警分局長謝龍富表示，春節是國人大事，在春節期間內警方工作將以三大主軸治安平穩、交通順暢及民眾安心為首要目標，連假期間，治安不打烊請民眾安心與家人團聚過好年。