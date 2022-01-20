新北市中和地區農會率團至永和警分局慰問，感謝執勤員警辛勞。（永和警分局提供）

2022年農曆春節期間加強重要節日安全維護工作即將開始，新北市中和地區農會感念永和分局員警在春節期間犧牲假期維護治安、交通及為民服務，特別以實際行動，率團至永和警分局慰問，感謝執勤員警辛勞。

中和地區農會陳理事長及呂常務監事等多人，19日前往永和分局慰問員警，感念員警在春節期間，犧牲假期持續守護永和地區治安、交通及提供各項警政服務，為市民辛勞付出，希望藉此機會向永和分局員警弟兄加油打氣，並致贈分局每位員警精美慰問品。永和分局陳分局長也隨即頒發感謝狀，以感謝中和農會長期對警政工作的支持。

永和警分局長陳保安表示，感謝中和地區農會的支持及鼓勵，並強調警方將於2022年1月24日22時起實施「111年加強重要節日安全維護工作」，為期15日。

永和警分局將依「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，持續推動多項警政工作，並將結合民防、義警、義交、志工團隊及守望相助隊，共同投入防竊、防搶、防詐騙宣導及民眾舉家外出安全維護、設置機動派出所、護(補)鈔及幫助失蹤人口返家團圓等服務工作外，警方也將持續查緝毒品、打擊詐欺和賭博犯罪並加強取締酒後駕車等多項重大交通違規，讓永和地區家家戶戶都能平安、快樂過新年。