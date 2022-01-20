威力彩頭獎繼續槓龜，目前獎金累積5.5億，吸引不少民眾買一張試手氣，替自己再加點年終。清水孟國際命理「小孟老師」近日在臉書粉專分享，4個財運超旺的星座，還有開運方位與時辰。

第4名、射手座

火星移進射手座，顯示射手座賺錢能量爆發，若想要小試手氣，建議在傍晚下注，另外也可以穿紅色衣服去購買威力彩，說不定會有好事發生。

第3名、獅子座

火星移進偏財宮，今日財氣非常旺盛，如果想要下注，獅子座可以帶個紅包袋，象徵火星元素，然後下注前冥想自己要的數字。

第2名、雙魚座

木星與海王星落進雙魚座命宮，表示雙魚座近期有突發性好運，如果今天想購買威力彩，可以穿藍色的衣服，或在下注前喝杯水或咖啡，象徵海王星與木星能量再前往下注，或許能迎來好事。

第1名、金牛座

金牛座受天王星影響，容易有突發偏財，金錢運勢看漲，除了有偏財運外，正財運也非常好，若是想在工作上加薪，可以趁此階段向主管提起，如果想要下注威力彩，可以帶2至3片樹葉在身上，象徵天王星能量，能為獅子座帶來好運氣。

小孟老師加碼分享，今天開運方位為南方，最好運時辰是下午5點到晚上7點，除了以上提到的好運星座外，生肖則是雞、豬、狗及馬最好運，可以趁今天去試試手氣。