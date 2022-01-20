新竹市東區公共托嬰中心開始招生了，預計收托25名0至2歲嬰幼兒，將於1月22日及23日辦理線上招生說明會，並於1月22日起受理報名登記至2月12日止，若報名人數超過收托名額，將於2月16日上午10時進行抽籤，歡迎有需求的家長提出申請。

為讓家長獲得托育的資源，並營造友善照顧環境，市府積極設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園，提供市民平價、優質、可近的公共托育服務。

全新完工的東區公共托嬰中心，位於東區金城一路50之8號1-2樓，採日間收托，預計收托25名嬰幼兒，收托時間為周一至週五上午7時30分至下午5時30分，每月收托費用1萬2000元，如家長收入符合準公共化補助（所得稅率低於20％），將再協助申請托育補助。

社會處表示，凡設籍竹市滿2足月至未滿2歲嬰幼兒，且其父母或監護人一方於報名登記日向前推算連續設籍竹市滿6個月以上者，均可報名登記，相關表件可至社會處網頁下載(https：／／reurl.cc／mGo2YA)。

此外東區公共托嬰中心將於1月22及23日上午10時，舉辦線上招生說明會，除介紹中心特色，還有詳細招生說明，提供有托育需求的家長更多元的收托資訊，歡迎家長來電報名參加，諮詢及報名專線：03-5713219。