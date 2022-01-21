處理器大廠美商超微（AMD）宣布AMD Radeon PRO W6000系列桌上型與行動工作站繪圖卡陣容增添新產品，設計旨在為CAD設計師、工程師、辦公室工作人員等專業使用者提供卓越的效能、穩定性以及可靠度。

全新AMD Radeon PRO W6400繪圖卡基於高效能、高功耗效率的AMD RDNA 2繪圖架構，以及先進的6奈米製程技術，並採用16MB高頻寬、低延遲的AMD Infinity Cache記憶體技術作為頻寬放大器。全新繪圖卡以更親民的價格提供效能與效率的理想組合，針對現今熱門的CAD與辦公室生產力應用需求進行優化，加上小體積的設計，能輕易安裝到現代小尺寸的桌上型電腦中。

與前一代產品相比，AMD Radeon PRO W6400繪圖卡在Autodesk AutoCAD 2022描影模式下運行3D軌道旋轉的測試中，能發揮高達3倍的效能提升。在McNeel Rhino中執行Holomark 2基準量測，運行網格、物件、模型資料壓力測試等項目，亦能獲得高達87％的效能提升。此外，全新繪圖卡在執行視訊會議、收發電子郵件、網頁瀏覽等仰賴可靠度與穩定性的典型辦公室應用與工作負載，也帶來顯著的效能提升。

AMD Radeon PRO產品陣容還包括適用於新一代專業行動工作站的AMD Radeon PRO W6500M與AMD Radeon PRO W6300M GPU，同樣採用AMD RDNA 2繪圖架構與6奈米製程技術，並憑藉高達8MB的AMD Infinity Cache記憶體技術，為專業應用挹注超高的視窗畫面更新率、可靠度以及卓越的效能。

AMD全球資深副總裁暨繪圖事業群總經理Scott Herkelman表示，在過去一年中，人們的工作模式出現了巨大的變化，專業使用者必須更有效率地工作且更快地完成專案。Radeon PRO W6400為一款強大的繪圖卡，採用屢獲殊榮的AMD RDNA 2架構功能集，不僅讓主流CAD專業人士繪製出精湛且複雜的設計，更能滿足現今辦公室員工比以往更需要編輯影像、製作簡報、進行協作與多工作業的需求。此外，全新AMD Radeon PRO W6000系列行動繪圖卡提供效能與行動性的理想組合，讓專業人士能隨時隨地執行各種工作負載。