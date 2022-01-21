由Kakao Games發行、Lionheart Studio製作的《奧丁：神叛》將參加於1月22日（六） 至1月25日（二）期間，在南港展覽館1館所舉辦的「台北國際電玩展 Taipei Game Show（TGS）」。除了是《奧丁：神叛》首次在台灣正式亮相外，其展場風格更是符合《奧丁：神叛》的大作風範！也是此次展場中最受玩家矚目的最大攤位。（大會舞台攤位號碼：J518）

《奧丁：神叛》與眾神攜手入主TGS最大攤位 「台灣試玩版」搶鮮體驗

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●6米雷神之鎚與華麗且不失莊嚴的奧丁神殿降臨台北！

《奧丁：神叛》以北歐神話故事背景為主視覺，逼真還原華麗且不失莊嚴的奧丁神殿外，並於現場特別打造出擁有「6米高的3D索爾雷神之槌」；除此之外，亦設有拍照區、兌獎區、歡迎區，以及玩家熱烈期盼的遊戲試玩區！

試玩區配置大型LED螢幕與電競電腦，讓玩家不僅能零死角觀賞到最精彩刺激的對戰外，也能透過試玩時親身體驗彷彿身臨其境的生動故事和十足的打擊感。其遊戲內容亦包含：透過自由飛行，感受居高臨下感俯視開放的無接縫世界外，也能將北歐大陸美景盡收眼底；亦可利用攀爬與游泳來克服崎嶇的環境。

玩家可任選四大職業，並使用「關聯」技能和「條件」技能，打造屬於自我的戰鬥風格。

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●來自眾神的禮物：將與最精彩的活動一同獻給玩家！

為了感謝來到TGS支持《奧丁：神叛》的玩家，官方特別於現場準備豐富質感周邊贈品外，每日還有PlayStation®5、iPhone 13 Pro等熱門3C好禮等著玩家來抽。此外，於活動期間，官方將會在舞台上同步精彩展現每日整點的特別活動，與精彩刺激的實況主對抗賽、副本挑戰賽等內容。為期4天的精彩活動，《奧丁：神叛》將與眾神一同邀請玩家們到現場挑戰王者不敗神話！

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