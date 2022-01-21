去年學測數學科史上最難引批評，不過「沒有最難，只有更難」，今年學測數學A不僅把學生考倒，連補教老師在解題時內心都在罵三字經指「這什麼題目」。補教老師說，今年數學A完全沒有基本題，而且缺乏鑑別度，程度好的考生沒有優勢，建議「忘掉這一科」，才有辦法繼續之後的考試。

補教老師柯文定說，去年數學科已經很難，但今年數學A又比去年難太多，立即登上「史上最難」的地位。過去學測數學科會有5、6題基本題，但今年1題都沒有，加上缺乏鑑別度，一般程度考生拿不到幾分，連頂尖考生都沒有優勢。

柯文定指出，今年學測數學A出題很不平均，高一部分出了65分、高二部分則僅35分。108課綱將高中數學分成數學A及數學B，主要是高二內容有所差異，但今年學測數學卻集中考高一內容，而且沒有素養題，完全偏離了108課綱精神。

柯文定指出，今年只有單選第5題比較簡單，題目描述針對傳染病的快篩試劑進行檢驗來考條件機率。這一題是考生熟悉的題目，也很容易作答，預期8成考生會答對。

不過柯文定進一步表示，今年數學A多選題每一題都很難，反而是混合題或非選擇題稍微簡單一下。此外，高中數學A在高一下及高二上都有三角函數的內容，但這次學測數學A出了25分三角函數，但都是來自高一下，高二上1分都沒出，實在太不平均了，將影響學生學習。

這份題目到底有多難？柯文定說，一所明星高中數理資優班第一名的學生，考完數學A都唉唉叫喊難；有些考生考了數學A以後，因為覺得考太差，可能已有重考的想法。他建議考生忘掉數學A這一科，才有辦法繼續明後天的考試。

補教老師預估今年數學A頂摽、前標、均標分別是10級分、8級分及6級分，相較去年的11級分、9級分、6級分，降低了一些。