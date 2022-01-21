慧智(6615)旗下兩項產品「慧智癌監控」及「新生兒基因檢測」近兩年來銷售，看好未來在未來次世代定序(NGS)基因檢測可望納入健保給付預期下，預估將可快速提升基因檢測的普及化及親民性，加上慧智新生兒基因檢測近2年銷售量不減反增，都有利於慧智基因營運發展。

慧智基因在母胎兒醫學及癌症精準醫療雙主軸產品線紮根，業績穩定成長，再加上近期衛福部健保署祭出利多消息，未來次世代定序(NGS)基因檢測可望納入健保給付，預估將可快速提升基因檢測的普及化及親民性，慧智基因在精準醫療上的努力將帶給患者最全面的協助，幫助更廣大的族群。

目前健保局將次世代定序(NGS)檢測納入健保已進入最後精算階段，慧智基因癌監控即透過次世代定序NGS基因檢測技術，除了能評估癌症長期復發風險，還能全面檢視個人基因樣態，讓更多人享有個人化精準醫療高品質服務。

慧智基因旗下的產品「新生兒基因檢測」透過次世代定序(NGS)技術，一次大量檢測多種疾病相關基因。對於無疾病症狀的新生兒，可篩檢是否具有相關疾病及藥物過敏的基因異常，而對於新生兒篩檢結果出現異常的寶寶，可做為診斷的輔助工具，另外，若寶寶已經有明顯的疾病症狀，也可以透過此檢測找到疾病發生的原因並且早期治療。

慧智基因總經理洪加政表示，雖然台灣已進入少子化，新生兒數量逐年下降，但慧智新生兒基因檢測的年銷售量卻不減反增，2年成長率近2倍，由於好口碑高品質帶動市場的強勁動能。

基因數據外流一直是基因檢測最令人疑慮與不安的問題，慧智基因總經理洪加政進一步表示，慧智基因堅持檢測全程在台灣實驗室完成，全程提供諮詢、採檢、收檢、實驗、報告、醫師諮詢等一站式檢測服務讓檢測者安心，並年年獲得許多品質大獎與實驗室認證，提供最專業、高品質檢測服務。未來也將積極發展多元基因檢測產品，陸續與各大醫療院所簽約合作，將來透過健保補助，將使精準醫療更廣泛地被使用，減輕病人身心負擔及醫療資源浪費。