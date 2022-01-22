本季在自由市場乏人問津的湖人後衛韋斯布魯克，如今有可能重返火箭打球嗎？根據《紐約時報》資深記者史坦22日爆料，只要湖人願意給予足夠選秀權，或許火箭會考慮用沃爾交易韋斯布魯克，問題是韋斯布魯克有沒有興趣再替火箭打球呢？

儘管最近待在湖人地位岌岌可危，韋斯布魯克卻因身背兩年9100萬美元合約，在自由市場並無任何行情，但根據史坦收到線報，由於火箭打算收集選秀權進行重建，所以任何一種潛在交易，火箭都會考慮，所以火箭並不抗拒讓韋斯布魯克回來。

「根據我的了解，儘管火箭對於韋斯布魯克再替他們打球不感興趣，他們卻打算用另一種方式接受韋斯布魯克，當然前提是湖人願意提供足夠選秀權，」史坦表示，「假如湖人願意讓出2027年首輪選秀權，或許湖人有機會說服火箭用沃爾交易韋斯布魯克。」

韋斯布魯克曾在2019-20年球季待過火箭打球，雖有場均27.2分、7.9籃板與7.0助攻表現，卻跟哈登與火箭高層相處並不融洽，隔年就被火箭換去巫師，去年夏天又被換來湖人，如今爆發末節慘遭冷凍慘劇，接下來待在湖人的時間恐怕不長了。