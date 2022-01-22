中友百貨福城中友NIKE全新改裝開幕，2.0優化版道具拋開以往深色勁黑的印象，取代的是摩登簡潔的明亮色調，整體設計也融入永續環保的材料。（馮惠宜攝）

由壁面移至中央位置的獨立新式鞋牆，大大提升了視覺通透效果，搭配服飾陳列的位置，讓消費者逛店購物的動線更為流暢。（馮惠宜攝）

有籃球界國民姐夫美名：吳永盛1月22日補班日現身中友百貨，還在全新改裝開幕的福城中友NIKE結帳櫃台收銀，讓人誤以為是他要轉行或斜槓？原來是福城中友NIKE櫃重磅改裝後邀請他擔任一日店長，不但擔任收銀，也現場為消費者示範最時尚的NIKE穿搭。

中友百貨福城中友NIKE全新改裝升級，佔地達190坪，也躍升為全台百貨占地最大NIKE門市，2.0優化版店舖陳列，所有道具拋開以往深色勁黑的印象，取代的是摩登簡潔的明亮色調，整體設計也融入永續環保的材料，實踐Nike倡導move to zero 的精神。

由壁面移至中央位置的獨立新式鞋牆，大大提升了視覺通透效果，搭配服飾陳列的位置，讓消費者逛店購物的動線更為流暢。

改裝過後，商品系列更加豐富完整，除了從女性瑜珈、跑步健身到男性健身、籃球、JORDAN系列商品一應俱全外，也加入小朋友系列商品，一家人全年齡都能在福城中友NIKE一站式購齊所需裝備。

慶改裝開幕也邀請台中在地職籃：台新夢想家球員吳永盛擔任一日店長，現場為消費者挑選最時尚的NIKE穿搭，並熱情的與消費者合影互動。