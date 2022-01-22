大陸開始放鬆貨幣政策，去年12月以來人行陸續降準、調降貨幣政策工具利率與貸款市場報價利率，其寬鬆政策立場與西方國家為應對通膨壓力而採取的緊縮政策反其道而行，富蘭克林證券投顧表示，這可能強化中國市場乃至整體新興市場的投資吸引力。

據統計，本周台股掛牌的陸股ETF，表現優於台股和美股ETF。共有18檔的陸股ETF的周線收紅K，而其中又有5檔的陸股ETF是呈現周K連2紅，包括:FH香港正2(00650L)、富邦恒生國企正2(00665L)、富邦恒生國企(00700)、台新MSCI中國(00703)、中信中國50正2(00753L)等。

1/20中國人行副行長劉國強記者會在表示，貨幣政策工具箱要開得再大些、保持總量穩定，避免信貸塌。這番談話點出本次穩住經濟核心癥結即是房市萎縮後，要避免即將到來，對經濟與金融體系最有破壞力的信用緊縮(Credit Crunch)，除人行進一步寬鬆之外，各部會、地方政府需要通力推出更多措施穩住社會信心。

就政策面而言，大陸歷經過去一年的重大政策變化，相信產業參與者與投資人皆已認知到中國政府的戰略目標並正在適應新的政策監管框架，評估最為劇烈的政策變動很大程度已然過去，這些變化可能會繼續牽動其餘更細微層面的監管，不過預期對於市場的負面影響將逐漸鈍化。