新竹市警局設計貼心反詐騙口罩，讓防疫期間能見度最高的口罩當活廣告，讓大家能夠兼顧防疫，年節期間也能反詐騙。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市警察局鑑於防疫期間詐騙頻傳，特別以年輕人過年返鄉以及宣導民眾如何反詐騙的靈感，設計出兩款貼心反詐口罩，讓防疫期間能見度最高口罩當活廣告，並且在臉書辦理抽獎，希望在疫情加溫期間，大家都能兼顧防疫，年節期間也能反詐騙。

市警局指出，此次所設計的口罩共計2款，第1款是小編的個人經驗發想，因返鄉過年時，親戚聚餐常會聊到今年一整年的生活經驗，之中就有親戚講到曾被詐騙過。

他因此產生靈感，認為目前大家一定都要戴口罩，若上頭有反詐騙「文宣」，「能見度」超高，是免費活廣告，因此設計「問1句三千，但反詐騙諮詢免費」的艮，讓許多網友感受到接地氣。

第2款則是以民眾遇到詐騙時的應對進退來做設計，設計者高振修認為，教導民眾太多的口訣或拗口的文案，反而會讓民眾混淆甚至會被忽略，因此以簡單明瞭的「我沒錢。騙我沒用」的艮，讓民眾能第一時間想到要如何回應詐騙集團。

此次活動也引來許多人的注目，截至昨天共計有521分享人次，警局所屬同仁，也紛紛致電想跟小編索取。

市警局昨起更加碼辦理抽獎活動，只要成為市警局臉書粉專粉絲，在該篇貼文按讚分享，標註好友並留言「我不好騙」就有機會參與抽獎，市警局將抽出100個得獎者，每位都可獲得1盒2款熱門口罩各5片。

市警局表示，此次規畫了1500片要送給第一線外勤同仁，讓反詐騙宣導更加活化，不僅觸及網友，更能深入民間。

局長郭士傑指出，特別設計如此趣味的口罩，是為了讓民眾遇到詐騙集團時，可以回想起口罩上反詐騙的宗旨，他也呼籲大家，詐騙無所不在，遇到時不要緊張、不要給錢或是匯款，而是要查證、撥打165。