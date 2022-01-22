台灣彩券在元月份推出13款刮刮樂，百萬以上大獎多達866個，創史上最多，其中彩券銷售商最看好其中3款，分別是面額2千元、1千元及中獎率百分之百、面額5百元的「金虎獎」，因此，在這3款刮刮樂一推出後，立即被批售完畢。

彩券經銷商表示，在去年農曆年，刮刮樂2千元最好賣，有不少熟客，都是一整本一整本買，因此，面額2千元刮刮樂去年很早就賣完，除了2千元之外，面額1千元以及中獎率100％面額5百元的刮刮樂銷售最佳，因此，今年在批貨時，這幾款都會多備一些貨。

因此，台灣彩券今年推出2千元及1千元刮刮樂的發行金額也較去年多，台彩董事黃志宜表示，但這二款刮刮樂一推出沒多久就被經銷商批售一空；另外，500元的金虎獎，元月四日發行，3天就批了99％，到第四天也銷售完畢。

黃志宜也透露為何有些人喜歡買一整本原因，黃志宜表示，由於每本刮刮樂獎金支出率為60％，整本買至少可以拿回6成本金，因此，買一整本彩券，即使沒有中獎，4成資金可以作公益基金，在農曆年時，民眾喜歡買整本彩券，用4成資金搏好彩頭或者是作公益，都是不錯。

根據台灣彩券資料顯示，在今年元發行13款新春限定刮刮樂，總獎項超過3710萬個，其中百萬（含）以上獎項個數多達866個，是歷年農曆春節前百萬（含）以上獎項個數最多的一次，除了百萬元獎項最多外，500萬元獎項有12個、1200萬元有5個以及2000萬元也有5個，都是史上最多。