徐國勇：宗教場所人員應至少打到2劑疫苗 14:052022/01/23 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部長徐國勇 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部長徐國勇今日於臉書發文表示，春節即將到來，宗教場所的執事人員，及志工義工等服務人員，都至少要打完2劑疫苗，才能在場所服務。 徐國勇說，若能打到3劑疫苗更好，也呼籲民眾，在過年前，盡量打到3劑疫苗，這樣做，不只是保護自己，也是保護別人。此外，民眾進入宗教場所，應全程配戴口罩，神職人員、執事或其他主持儀式人員，都要全程配戴。 蘆洲分局注新血 分局長期許新進人員「視民如親」 亞旭桃園同園區逾30廠 預防性停工 #宗教場所 #新冠肺炎 #台灣 #徐國勇 #2劑疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情擴散 桃園晚間暴增60例 04:102022/01/22 財經要聞 已66員工染疫 亞旭電腦發4點聲明、提升防疫措施 05:342022/01/22 生活 宗教場所、活動「類三級」 徐國勇：室內禁飲食 14:162022/01/22 生活 市場盛傳裁員 中國有贊：開啟事業部化調整 20:412022/01/22 財經 本土疫情大爆發 4部會防疫措施一次看 17:422022/01/22 生活 新春拜年拱手不握手 盧秀燕：市長十萬個小紅包透過幼兒園發放 10:522022/01/23 生活 高雄港中島商港區 列高風險區域 04:102022/01/23 財經要聞 美諫冬奧選手別帶手機防監控 國際奧委會官員：我帶了 10:532022/01/21 兩岸 禁惡性競爭 滴滴等8家網約車遭約談提醒 04:102022/01/22 焦點新聞 染疫人數擴至70例 亞旭電腦急發四聲明 11:312022/01/22 財經 威嚇先隔離再拘留「惡意返鄉」人員 河南縣長遭批 16:432022/01/22 兩岸 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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