內政部長徐國勇今日於臉書發文表示，春節即將到來，宗教場所的執事人員，及志工義工等服務人員，都至少要打完2劑疫苗，才能在場所服務。

徐國勇說，若能打到3劑疫苗更好，也呼籲民眾，在過年前，盡量打到3劑疫苗，這樣做，不只是保護自己，也是保護別人。此外，民眾進入宗教場所，應全程配戴口罩，神職人員、執事或其他主持儀式人員，都要全程配戴。