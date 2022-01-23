近日台灣本土疫情升溫，各界民眾都相當擔心疫情會變得跟去年一樣嚴重，民眾黨立委蔡壁如也表示，中央疫情指揮中心應儘快決定台灣接下來到底要清零還是共存，不能總是說「可能會、可能也不會」，認為「方向確定了才能安民心」。

蔡壁如今（23）日在臉書表示，昨天CDC邀請內政、交通各部部長一起召開記者會，隨後許多宮廟的春節活動都宣布暫停，包括除夕搶頭香、紫南宮發放錢母等等，連台鐵、高鐵也禁止飲食，但蔡壁如就指出其實這兩天搭高鐵的人潮明顯少了許多，「這表示民眾在憂心、在害怕！」

蔡壁如指出，根據自由時報統計有57％的人認為應該跟病毒共存，網路媒體統計後也有78％的人為了清零願意再度回到三級警戒，但重點是指揮官必須做出明確的決策，「不能老是模稜兩可，盡說些『可能會、可能也不會』的幹話」。

蔡壁如透露，以自己的立場而言，因為Omicron擴散的速度比我們想像的還要快，雖然輕症患者居多，但仍然必須隔離治療，「如果這些輕病患者全部湧入醫院，台灣的醫療量能勢必無法負荷！」

蔡壁如說，自己的臉友提出許多不同的建議，像是考慮其他國家的做法，是否讓Omicron輕症患者僅須居家隔離就好，或是根據實名制大數據延伸出圍控機制系統，讓蔡壁如認為民間已提出建言和方法，「指揮中心與其花時間去想如何引導民眾對疫情的思考方向，不如快點告訴民眾，究竟要清零還是共存？」