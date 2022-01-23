高雄市天明功德會送暖持續21年，邀集33個社福團體共襄盛舉，於年節前夕將新鮮的黑糖粿提供給長輩享用。（高雄市社會局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市天明功德會送暖持續21年，天明功德會理事長邵清進說，23日一大清早功德會就動員許多志工們，用心備料手工製作，炊粿約2300顆，邀集33個社福團體共襄盛舉，感謝大家的幫忙，於年節前夕將新鮮的黑糖粿提供給長輩享用。

天明功德會每年固定三節前夕製作節慶美食，並透過社福團體的力量分送至各界與長輩們分享。志工們分送黑糖粿給長輩們，一名奶奶笑說：「謝謝啦！有你們的關心，很幸福，每年都有你們帶著好吃的黑糖粿來呢！」

高雄市社會局長青中心表示，感謝天明功德會及高市各長青社區關懷服務隊、社區照顧關懷據點及各區區公所，長期提供獨居長輩關懷服務，於傳統節慶舉辦愛心送暖活動，讓獨居及弱勢長輩不孤單，隨著高齡少子化社會及家庭型態變遷，獨居長輩人數也隨之增加。

如果民眾的周遭有需要關懷的獨居長輩，歡迎與長青中心聯繫，讓長輩得到適切的協助與照顧。洽詢電話：07-7710055或老人關懷服務專線0800-095785。