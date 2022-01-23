行政院長蘇貞昌今日視察疫情指揮中心並表示，根據地方的回報，目前的案例都已在控制中，桃園機場的管控可望解編，目前若有還沒做到的，要完完全全做好。

蘇貞昌指出，桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁，非常快速、有效，在第一時間作出相關配套措施，且疫情前進指揮所指揮官王必勝到機場現場，上述3人都已表達，案例都已在控制中，桃園機場的前進指揮所可以解編，並將防疫量能投入桃園自貿園區，可見應對新的病毒，作法有效又有力。

蘇貞昌說，無論是空港還是海港，都是國門守護的第一線，雖然政府已有規定，但還是有分艙分流，沒有做到的。哪些地方沒有到位、漏接，事實已經擺在眼前，空港、海港還有幾個沒做到？希望可以完完全全要做好。

蘇貞昌表示，經由去年的教訓，今年的防疫旅館都已準備足夠，各種設施、藥品都準備充足，請國人放心，昨天也以特別要求，藥品、篩劑等等做更充足的準備。

蘇貞昌指出，陳其邁已告知採取擴大篩檢的措施，鄭文燦也加速匡列篩檢，篩劑也該準備得更充足，中央要盡量支持地方，把該做的做好。

蘇貞昌說，要過好年，每個人都要做好，希望所有部會大家一起合作，大家一起努力，維持保有的好成績，讓國人可以平安過日子，放心過好年。