日本福島五縣市食品開放議題備受關注，行政院長蘇貞昌昨受訪時表示，全世界就剩下台灣和大陸禁止福島五縣食品進口，不過國民黨立委鄭正鈐指出，一星期前蘇貞昌才說「絕不會進口核食」，他批評，這和開放進口萊豬是同樣的模式，先是用「話術」混淆視聽，接著再用「恐嚇」強迫國人吞食。

鄭正鈐昨（26）日在臉書表示，對於進入CPTPP可能需要面臨核食談判，去年九月蘇貞昌在立院質詢時給了一個「台灣本就是一個自由經濟體，有相關的法制與經濟，沒有任何附加條件，或是福島食品」的承諾；但如今卻說「台灣是以貿易為主的國家，若要和世界做生意，就要展現願意遵守國際規範的樣子」。

鄭正鈐質疑，去年的承諾，幾個月後直接跳票，又開始用「恐嚇」的手段，鋪陳「不開放日本核食，怎能加入CPTPP？」就跟萊豬同一個步數，蘇貞昌去年也恐嚇國人，不吃萊豬無法和CPTPP的11國做朋友。

蘇貞昌雖說政府對於國民食安嚴格把關，絕不放水、絕不打折，鄭正鈐指出，但卻有高達五成五民眾反對「在嚴格審查下」開放福島及核災區週邊4縣市農產品與食品進口，這份民調告訴蔡政府兩件事：一是無論如何都不願吞核食；二是根本不相信政府的「嚴格審查」。

鄭正鈐說，輻射等危害物質透過食物在人體內的累積，身體的反應並非即時可見，而是日積月累，等到某天身體發出警訊，恐怕為時已晚。國人健康不能是交換條件，因此堅決反對開放核食進口，堅定捍衛國人食安健康、嚴格把關。