繼五星級精品飯店之後，華興（6164）空氣型紫外線抑菌燈再獲幼兒園採用，較傳統抑菌方式更添防護效果。

Omicron變種病毒入侵台灣，變異株傳播鏈持續擴大引發突破性感染，雖然很多學校紛紛採取預防性停課，將病毒先攔阻於校園之外，但長遠之計，需維持一定強度的公共衛生防疫措施，才能有效抑制病毒傳播速度，守護師生的健康。

以芝加哥Advocate兒童醫院為例，青少年感染患者大約一個月內也增加3倍左右，國內近期也出現未滿兩歲確診個案，英國牛津大學近期研究發現：『感染Omicron的患者除了出現一般感冒症狀外，有四分之一患者都會出現腦霧（Brain Fog）。』

華興集團近年來配合政府積極發展防疫產品，意識到守護國家幼苗健康的重要，此次與明新兒童發展中心及佳南幼兒園、桃園國小附設幼稚園、佳音英語桃園分校，攜手合作，面對孩童所面臨『看不見的室內空氣威脅』，華興集團運用「非接觸式- UVC 紫外線抑菌技術」研發出經實驗證實能達99％抑菌效果的「BioLED 365 Care空氣型紫外線抑菌燈」，搭配教室內冷氣、空調使用之方式來抑制在室內空間自由流動的病毒、細菌、塵?，讓防疫科技化，科技節電環保化，降低潛在病毒傳播危機，讓孩童在尚未被授權接種疫苗的情況下，在校園內除了每日例行的戴口罩、勤洗手消毒、保持社交距離正常活動下等主動防疫措施外，還能享有多重保護的健康防護網。

佳南幼兒園陳雅薇園長表示，現場的老師都覺得好酷，因為過去紫外線殺菌每間教室要四十分鐘，一次下來需要操作好幾小時，現在只要打開BioLED一整天殺菌超過八小時方便又輕鬆。

華興集團沙舟行銷長指出，特殊設計的UV設備能夠在上課期間即時為學童消毒空氣，會比傳統方式大幅增加防護效果。

面對變種病毒多元的傳播途徑，除了室內空氣威脅外，物體表面上的病菌也不容忽視，防疫仍得雙管齊下定期消毒和監測室內環境，才能有良好的防疫力。華興集團研發『BioLED 365 Care紫外線抑菌設備』，目前知名五星級精品飯店及學校、銀行、餐廳均已裝設使用，與您「疫」同建立公共場所與居家常態型的BioLED 365care抑菌防火牆。