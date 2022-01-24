台灣Omicron本土疫情擴大，對此，藍委洪孟楷直言，機場檢疫量能不足，Omicron大舉入侵誰要背鍋？自己多次提醒強化檢疫量能，執政黨草率輕忽的態度，人民看在眼裡。

洪孟楷今（24日）在臉書發文表示，自己去年九月在交通委員會就不斷提醒今年農曆年返鄉人潮會很多，相關的機場防疫動線、國境管控、防疫旅館的配置都要超前部署、提早準備，現在Omicron大舉入侵，誰要負責？

針對航班入境採檢程序，洪孟楷指出，之前航班入境採檢僅限長程航班，東北亞的短程航班卻沒有現場PCR採檢，就是量能不足。短程航班回國的旅客先後送集中旅館或是檢疫所，待後續檢驗出爐若有陽性才抓出送至病房；防疫旅館的動線規劃若出現交叉感染很容易成為破口，後來趕緊補破網改成機場PCR，陰性才會送防疫旅館。

洪孟楷稱，現在有人說清零是目標，但也不排除與病毒共存，這就是承認有可能守不住，必須與病毒共存不是嗎？美國與澳洲確診量爆增，雖然輕症居多，但住院率、死亡率還是在上升，代表大規模的感染還是有可能拖垮國家的醫療體系。那台灣準備好了嗎？過去兩年台灣防疫表現很好，主要是人民對於防疫規定的支持與第一線醫護人員的努力，但現在防疫指揮中心一直慢半拍，只有口號治國而沒有超前部署，真的令人憂心。

最後，洪孟楷直言，內政部長徐國勇說為了防疫，政治人物不要跑攤，簡單一句話卻沒有任何明確的標準，問疫情指揮中心也一頭霧水，還要等內政部次長陳宗彥出來補破網說原則上就是不要參加任何公開活動，實在看不出指揮中心的統一標準，但周末也看到還是有民進黨的政治人物參加公開活動，連防疫也要雙重標準嗎？洪孟楷直言，防疫不能雙重標準，病毒不會選擇性傳播，人民的生命財產安全就請先從民進黨的民意代表、縣市首長帶頭做起，以示負責。