黃男透過友人阿揚向蔡男購毒，花1萬元買甲基安非他命竟是冰糖佯充，怒找賣方解決，阿揚誘騙蔡男開車抵達，黃男、阿揚揪楊男、周男等多人助勢，蔡男察覺有異開車逃走，卻誤入死巷，黃男人馬開車進巷堵人衝撞，把蔡男人車撞落水池，蔡男慘如落水狗脫困報案。台中地院依強暴等罪判黃男等4人10月至6月不等，仍可上訴。

29歲黃男在2020年5月8日下午詢問友人阿揚有無購毒管道，阿揚連繫毒販蔡男約定交易，蔡男當天晚間將冰糖偽充甲基安非他命，以1萬元價格賣給黃男，黃男返家後發覺被騙，要求阿揚找蔡男出面處理，否則要扛下此責。

阿揚騙蔡男有人要購毒，誘騙他開車到清水區一家便利超商見面，黃男還揪6、7人到場助勢，阿揚帶2、3人要上蔡男車上洽談，蔡男警覺有異，開車加速逃離但卻駛進死巷，阿揚見狀帶人追進死巷、黃男人馬的周姓男子等2車則開進死巷堵人，雙方車輛進退對峙。

周男與在場人馬高喊「衝！」，周男駕車加速朝蔡男車輛衝撞，將蔡男連人帶車撞落路旁水池，黃男人馬見蔡男開車門脫困後，即各步行或駕車散去，蔡男才上岸報警，經警循線逮捕黃男等4人。

黃男、楊男及周男等人坦承不諱，並與蔡男和解。但黃男辯稱購毒遭詐，才找對方解決毒品交易糾紛；阿揚則辯稱，僅知黃男要求歸還1萬元；周男辯稱，不小心踩錯油門才發生碰撞。

法官勘驗現場監視影像，發覺蔡車及周車兩車相互、反覆前進後退對峙，不採信周男說法。依強暴罪判處黃男徒刑10月；周男徒刑8月，緩刑3年，法治教育5場；楊男徒刑6月，緩刑3年，法治教育5場，阿揚徒刑7月。

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