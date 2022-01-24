據空軍發布的共機動態，在1月23日有39架軍機侵擾西南空域，其中包括電偵機、戰鬥機與轟炸機。雖然我空軍依照慣例派出戰機伴隨與廣播驅離，但是也令人擔心這是不是屬於不尋常動態，特別是美國與日本的艦隊在菲律賓海進行聯合演習期間。對此軍事分析師張競博士認為，無法以數量來判斷大陸的特別企圖，更可能是趕在過年前把飛行訓練給做完。

針對共機在海峽空域活動數量突增，中華戰略學會研究員張競受訪指出，共軍演訓活動有其週期性脈絡可尋，但有時訓練進程確實會受到氣象因素影響，此種不可抗力狀況，就會讓動態情報分析人員錯誤判讀軍事活動規律，在處理徵候情報上產生失誤；所以日前氣候要素，再加上鋒面過境華南地區，都要列入綜合評估判斷。

張競指出，由於年節將近，依據年度訓練指標達成進度，在過年前將帳目結清，以便安心過年，這是整個社會普遍心理思維傾向。基於此種理念，產生暫時性演訓動態密集高峰，其實是能夠預期之解放軍軍事活動樣態；特別在海峽空域實施空中飛航演訓，並不會影響大陸年節前春運高峰引發民怨，因此才能順利執行。

至於網路指稱共機在海峽大舉現身，其實是針對美軍艦隊在南海演訓隔空叫陣互別苗頭，張競則是認為，依據實際演訓活動地理區隔性，再加上雙方演訓相互通報協議，其實就像高雄上演歌仔戲，桃園擺出布袋戲，要是認為雙方是在打對臺，這就要靠政治詮釋功力，而不是依據就軍事論軍事之判斷推理。

張競強調，目前國際社會戰火可能爆發熱點在俄羅斯與烏克蘭邊境，應對烏克蘭情勢，美軍在地中海僅部署杜魯門號航艦打擊群，而在亞太海域卻匯集雷根、林肯與卡爾文森三個航艦打擊群，再加上兩個兩棲部隊待命群進行演習，難道是要以隔靴搔癢方式來嚇阻俄羅斯嗎？過度政治解讀軍事動態，有時就是無法清楚說明其運行軌跡，亦無法歸結出其因果關係。