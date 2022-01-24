五月天演唱會超嗨，遇到這種人瞬間解嗨！1名網友前天（22日）去看五月天演唱會，他稱座位附近有名「胖虎」不斷用「大吼」跟著五月天合唱，還五音不全，周圍的人幾乎只聽見他的歌聲，搞得興致全無；PO文曝光後，不少人認為演唱會本來就是讓大家一起唱，遇到這種人在所難免。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他前天（22日）去看五月天演唱會，「表演中A4第X排XXX號的胖虎！你興奮、你很嗨，我身在其中很清楚」，他說該名「胖虎」每首歌都大聲唱，但是五音不全、全用吼的，座位四周的民眾全聽他唱歌，原PO傻眼發文「我們是來參加五月天的演唱會！不是參加大哥你的好嗎？」

網友前天看五月天演唱會，他稱座位附近有名「胖虎」不斷用「大吼」跟著五月天合唱，還五音不全，周圍的人幾乎只聽見他的歌聲，搞得興致全無。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說本來開心聽演唱會，全被該名「胖虎」的歌聲壞了興致，「果然應證了，只要我不尷尬，尷尬的就是別人啊」，不過有其他網友認為聽演唱會本來就心情興奮，用吼叫、大唱方式與偶像合唱很常見，原PO也補充當下大家一起唱確實很開心，他的重點是希望對方能多顧慮到其他人的感受。

也有不少網友留言「這種事情只有遇到的人才能感同身受啦，沒遇過的都不相信真的有人能蓋過所有聲音」、「演唱會就是跟著吼啊，妳比他更大聲、比他五音不全，就會變成他來抱怨了」、「唱歌不懂聽歌苦」、「要安靜聽歌就不要去演唱會啊，不是只有五月天演唱會這樣每個演唱會都是」、「正常吧！去五月天演唱會哪有不嗨的」、「演唱會聽五月天唱歌永遠都會有人和音」。