大里區游泳池目前整修中，但為滿足早泳的常客仍正常營運，不過因為廁所也在整修，讓來游泳的民眾，大感不便。（張芬郁提供／黃國峰台中傳真）

大里區游泳池目前整修中，但為滿足早泳的常客仍正常營運，但施工影響服務品質，如淋浴間則以帳篷圍搭，非常簡陋。（張芬郁提供／黃國峰台中傳真）

台中市運動局利用冬天淡季，發包整修中市公立游泳池設施，其中大里區游泳池也在整修，但為滿足早泳的常客仍正常營運，不過因為廁所也在整修，讓來游泳的民眾，大感不便，常要憋尿，前市議員張芬郁呼籲市府是否考量設置流動廁所？運動局指出已指引鄰近廁所，供泳客使用。

有大里游泳池泳客，指出大里區游泳池環境受施工影響，安全、清潔讓人擔憂，尤其沒有廁所讓人叫苦連天，前市議員張芬郁接受民眾陳情24日前往現場了解，發現更衣室、廁所、淋浴間和游泳池看台，目前都打掉重新施工中，施工影響環境之外，水質有無定期監測、沒有廁所是最大問題，而淋浴間則以帳篷圍搭，非常簡陋。

張芬郁指出，現場公告施工日程從去年12月6日至今年5月4日，施工期間，讓泳客繼續使用立意雖然好，但籲請運動局一定要把關公安問題及清潔問題，並慎重考量設置流動廁所讓泳客使用，尤其是疫情期間，絕對不能鬆懈。

運動局指出，游池營運單位於110年11月25日與早泳會協調，於施工安全前提下，設置簡易淋浴空間及設置指標指引泳客步行至鄰近公園廁所來做使用，以兼顧民眾運動不中斷及工程儘速完工，運動局也與早泳會洽商取得共識，已要求工程加速進行以減少衝擊。

運動局指出，運動局正積極優化市屬所屬公立游泳池，其中大里區游泳池是大里區早泳會及長者等規律運動市民常年使用的重要游泳場域，興建於民國75年，迄今已使用達35年，相關設施老舊及無障礙設施缺乏，市府運動局爭取體育署前瞻計畫經費改善，並於110年12月6日泳池使用淡季開工，預計於泳池使用旺季前（6至9月）完工。