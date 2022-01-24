花蓮1名黃姓男子去年11月突然在台鐵花蓮站候車大廳暴斃，警方發現黃男配偶欄有名大陸配偶，於是轉給移民署花蓮縣專勤隊聯繫，進而發現黃男與賴姓男子2003年曾一同遠赴大陸進行「假結婚」。（移民署花蓮縣專勤隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮1名黃姓男子去年11月突然在台鐵花蓮站候車大廳暴斃，警方發現黃男配偶欄有名大陸配偶，於是轉給移民署花蓮縣專勤隊聯繫，進而發現黃男「假結婚」，甚至找到當年一同到大陸的賴姓友人，賴男到案後坦承2人均假結婚，還請求移民署幫忙撤銷婚姻登記，避免原住民土地落到不認識的陸籍配偶手上。

移民署花蓮縣專勤隊表示，去年11月間接獲花蓮鐵路派出所通報，一名黃姓遊民在花蓮火車站候車大廳暴斃，警方無法聯繫死者陸籍配偶，請求協助。

經專勤隊員審視相關資料，發現死者曾和一名陸籍朱姓女子結婚，不過朱女早在2003年間因在台非法工作，遭查獲遣送出境。依照承辦人員多年辦案經驗，直覺此婚姻關係不單純，於是展開調查，深入挖掘18年前的舊案。

經調查人員調閱資料分析，黃姓死者當年與1名賴姓友人一同前往中國大陸辦理結婚，經傳訊賴男後，他坦承2003年間因貪圖免費機票、食宿及旅遊等代價，夥同黃姓死者一同前往大陸辦理假結婚，因害怕遭受法律制裁，遲遲不敢自首吐實，以致黃、賴與陸配婚姻關係仍持續存在。

賴男面對調查時，原本警戒心極強，再加上溝通困難，使得案情難以突破，所幸在調查人員聯繫社工及親友協助下，賴才完整交代假結婚過程始末。

賴男表示，因本身假結婚問題，名下原住民保留地恐被假陸籍配偶繼承，如今能坦承，心情如釋重負，感謝移民署幫忙，未來也將坦然面對司法，期盼透過司法審判，撤銷假結婚登記。

移民署專勤隊表示，花蓮部分地區早年盛行赴大陸辦理假結婚，許多出賣身分給人蛇集團，引進大陸假新娘的男子，如今卻面臨財產繼承爭議及申請低收入戶補助資格等問題，因此呼籲民眾，切勿抱持僥倖心理或貪圖蠅頭小利以身試法，有類似觸法情形的民眾主動投案，移民署將會盡力協助解決。