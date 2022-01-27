鄉長何禮臺（右3）在金牌教練林敬能老家打造「教練的家」打卡點今揭牌，郭婞淳與地方各界一同參與。（王志偉攝）

鄉長何禮臺（左起）、教練林敬能、郭婞淳，也不忘為地方農產品特色加持。（王志偉攝）

「舉重女神」郭婞淳勇奪東京奧運金牌，陪伴她長達11年的林敬能也躍身「金牌教練」，新城鄉公所特別在林敬能老家打造「教練的家」打卡景點，郭婞淳今下午現身揭牌，受到眾人歡迎，郭調皮說看板Q版的她與教練，長得「很可愛」，強調與林敬能有著「革命情感」，對於長年的陪伴與訓練表達感謝。

新城鄉長何禮臺介紹新城鄉子弟林敬能（56歲），年輕時曾練習舉重，考上台灣體育運動大學，再到彰化師範大學進修，後來被分發到台東事教職，也與郭婞淳展開師徒11年的「革命情感」，終於在東京奧運完成金牌這塊拼圖，這就是「好的教練才有好的選手，替國家爭取榮耀」。

林敬能感動說，他以培訓選手取得奧運金牌為傲，希望他的故鄉新城鄉，也因為他的努力，讓世界都知道花蓮新城鄉是一個重視教育、體用的城市，感謝父母親從小給予支持，能「放任」他長年在外地培育選手而努力。

林敬能和郭婞淳11年的師徒情，感情相當好。郭婞淳專程從高雄國訓中搭車來到新城鄉現場參與揭牌儀式，她感謝林敬能長時間的陪伴，征戰各地大小賽事，因賽事焦點都在選手身上，很開心今天林敬能成為「主角」，讓各界重視教練的付出與辛勞，並向林敬能父母致敬，栽培出優秀的教練。

郭婞淳也希望大家喜歡「教練的家」，讓林敬能教練老家成為一處新興的打卡景點。金牌教練林敬能「教練的家」意象裝置，地點在新城村新興路37巷2號巷弄。