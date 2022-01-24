年關將近，警政署規畫為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，24日晚間10點全台同步展開。台南市長黃偉哲在警察局長方仰寧的陪同下，抵達永康警分局主持勤前教育，還前往永康區永大路、大灣東路口的路檢點視察執勤情況，並代表市民對警察人員及協勤民力，為台南治安、交通的犧牲奉獻，致上最高敬意。

黃偉哲強調，立法院已經三讀通過酒駕相關法律修正案，加重懲處酒駕行為，這是因為大家對酒駕已經到了忍無可忍的地步，希望警察同仁嚴格取締酒駕行為，以保護民眾的安全。

此外，鑑於北部疫情有升溫趨勢，春節連假期間，將有大規模的南北移動，也請所有同仁確實遵守防疫規定，除了施打疫苗，戴口罩、勤洗手，以及維持社交距離都是必要的，切勿因年節的歡樂氣氛而鬆懈，執行各項勤務也要做好防護工作。

台南市警方表示，「加強重要節日安全維護工作」的3大工作主軸，分別是「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，警方將秉持「智慧城市、科技建警」的理念，運用科技執法、大數據分析，並積極結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間五力，共同為大台南的治安、交通把關，打造安全宜居的幸福城市，讓市民安心、快樂過好年。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障