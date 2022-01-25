百萬YouTuber網紅夫妻檔「理科太太」陳映彤，與台裔美籍老公John，上個月在台北地方法院家事庭調解後離婚，25日2人再到法院針對小孩監護權及財產分配協調；陳女對媒體表示，全案目前處於保密階段，不宜對外多談，不過夫妻平時採平靜態度溝通，前夫John不願受訪。

前年10月理科太太一家三口返台工作，沒多久理科先生，便因藥師工作獨自飛回美國，之後一家人分隔兩地，理科太太曾在IG影射老公找理由不回台灣陪伴兒子慶生，2人傳出感情出現裂痕。

去年10月26日理科太太的婚姻與親子監護事件，由台北地院家事庭進行調解程序，陳女到法院與人在美國的John視訊連線進行第一次調解，當時雙方就協議離婚部分達成初步共識，財產分配與親子監護等未協商。

去年12月14日台北地院第二次調解，近3小時的調解後，理科太太步出法院接受採訪，她眼眶泛紅說： 「我們剛剛已經正式結束了婚姻關係，我們以小孩的利益為優先，剛剛談了非常多相關的事情。小孩先留在台灣跟媽媽在一起」。