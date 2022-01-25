遠雄自貿港累積確診102例，前進指揮所指揮官王必勝稍早受訪直呼「想做到讓這園區清零！」，昨遠雄擴大採檢加值區外圍2619人皆為陰性，但仍有828人待採，目前看起來疫情沒有擴散至其他園區，今天希望能全數採完。另外，加值園區今天進行二採，會一併發下家用快篩試劑，以便後續追蹤檢查用。

「擴大採檢目前沒有新增確診是好事！」王必勝說，昨天針對加值園區外的其他園區做擴大採檢，採2619人皆為陰性，不過採檢人數有點不如預期，可能有人因班別、業務因素沒有來採檢，仍有828人待採，已要求各公司將人員叫來採檢，希望今天能採完。目前採檢結果都是陰性是好事，代表疫情沒有擴大到加值園區外的地方，就可以處理加值園區的疫情。

王必勝指出，加值園區今天進行二採，除已經在集中檢疫所隔離的人員外，其他所有的人都要回來做採檢，預估會有約2500人，目前陸續採檢中，不過擔心現場太過壅擠，則採取各公司分流採檢，另也會請來採檢的人一併領取家用快篩試劑，二採時間表定是到下午5點，如需要會再視情況延長。

王必勝補充，因為有些人是在居隔期間做採檢，這樣比較不方便，為此趁這次採檢的機會順便發下快篩試劑，不過至於怎麼用還需要看採檢結果，各公司確診的數量，再去規定哪一天使用、如何回報等，這些都還需要詳細討論。

另外由於遠雄自貿港不少確診者為移工，足跡遍及人流眾多的地方，甚至還有教堂。對此王必勝回應，這部分已請勞動部對相關染疫人員做疫調，目前足跡大部分集中在桃園火車站、中壢火車站、東南亞商圈及教堂，也與桃園衛生局溝通，將針對這些地點設置採檢站，希望足跡重疊者、移工等踴躍採檢。

談及有專家認為自貿港需要28天的觀察期，王必勝直呼「這個園區我當然想做到清零，但整個台灣社區來講可能還是會有零星個案出現！」，這部分很難預測，但會隨時做好處理。