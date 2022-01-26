《路透社》26日引述兩名知情官員，表示立陶宛官方正商議，是否要求台灣更改設於立國首都維爾紐斯實質大使館的中文譯名，以緩解立陶宛與中國大陸之間的矛盾。然而，維爾紐斯東歐研究中心（Vilnius Eastern European Studies Centre）負責人科賈拉（Linas Kojala）認為，此舉恐難改變北京目前的態度。

報導指出，修改中文譯名的提議，是上週由立陶宛的外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）向總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)提出。他建議，將代表處名稱改為「台灣人民」而不是僅用「台灣」，以緩減和北京的緊張關係。

由於台灣駐立陶宛代表處的現行英文名稱，使用的是「Taiwanese」而不是「Taiwan」；更改中文譯名為「台灣人民」，等於讓中英文與立陶宛文的名稱相符；不過，這需要台灣點頭。

但是，科賈拉認為，目前立陶宛的任何行動，恐怕都不太可能改變北京的態度。「政府可能是想強調，該代表處並非視台灣為政治實體，而是維爾紐斯想與台灣民眾建立文化、經濟與其他關係」。

事實上，從大陸媒體態度來看，科賈拉認為改名改變不了大陸態度的說法可能是對的。大陸官媒《環球時報》日前撰文指出，「立陶宛想修復與大陸關係，不能僅更改辦公室名稱」。文章強調，「立陶宛需要對整體的對陸政策進行實質調整，而非按照美國議程行事。

立陶宛與北京之間的矛盾，起自維爾紐斯同意台北以台灣的名義設立代表處。由於中國大陸一向主張「一個中國原則」，台灣為中國大陸領土的一部分。以台灣為名開館無疑與台灣在歐洲、美國等地設館的作法相悖，更牴觸北京的一中原則，使得雙方關係跌入谷底。

迄今北京已將立陶宛的外交關係降級，還敦促跨國企業切斷與立陶宛的往來，否則休想叩關中國大陸市場。由於此一舉措異常嚴厲，使得包括馬牌等知名企業捲入政治爭段，歐盟也無法置身事外而捲入與北京的糾紛。