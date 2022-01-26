記女友生理期時間是貼心男友「必備技能」？1名網友日前被女友以不知道對方生理期時間為由提分手，他崩潰說2人才交往3個月，只有牽手抱抱，女友卻突然暴怒分手，他事後遭對方在臉書發文狂罵渣男，讓他崩潰問網友「生理期是交往時就一定要先問的嗎？」其他網友則提供兩派意見。

該名網友在爆料公社app「匿名公社」中發文，他的女友這陣子情緒不穩定，時常找他吵架，結果近日女友竟向他提分手，理由是「我生理期來了，你都不知道、不體貼」，女友說前男友都會知道生理期哪天來，還會準備衛生棉、紅豆湯、巧克力等，原PO頓時感到傻眼，發文說「我跟她才交往不到3個月，怎麼會知道」。

男子被女友以不知道對方生理期時間為由提分手，他崩潰說2人才交往3個月，只有牽手抱抱，女友卻突然暴怒分手，他事後遭對方在臉書發文狂罵渣男。（翻攝自爆料公社app「匿名公社」）

該網友說，分手當天他回到家還接到女友閨蜜打電話痛罵他是渣男，他之後詢問親友會記得女友生理期嗎？親友則說不會記得，但如果發現對方不舒服會幫忙跑腿；他的女友之後更在臉書發文罵他很渣，「根本瞎了眼才交往」，貼文處還有不少女性留言贊聲，他事後崩潰問網友「生理期是在交往時就一定要先問的嗎？」

其他網友則留言，「個人感覺，欲加之罪，何患無詞」、「都只是藉口」、「遇到脾氣大的」、「這種有公主病的就放生吧」、「像我生理期都不準的怎麼辦？」也有人說「交往第1個月就會算，從此都是我在算，時間誤差1天左右，她從此不記也沒在算」、「不是沒記不行，是要懂得體貼，就大約記一下大概時間就好」。